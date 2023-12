Mar Rosso: Pd, governo si attivi per sicurezza, interrogazione a ministri competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il governo "si attivi immediatamente in primo luogo in sede di Consiglio europeo per definire una strategia comune finalizzata a ottimizzare nel brevissimo termine l'impiego delle unità navali a protezione dei traffici nel Mar Rosso. Bisogna porre subito a dibattito il tema della sicurezza dei traffici marittimi e quindi degli approvvigionamenti di merci ed energia, a ciò indirizzando missioni di politica europea ed estera". Lo chiedono i capigruppo del Partito democratico nelle commissioni Politiche europee ed Esteri e Difesa al Senato Tatjana Rojc e Alessandro Alfieri, in un'interrogazione ai ministri degli Affari Esteri Antonio Tajani, della Difesa Guido Crosetto e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo che i lanci missilistici messi a segno dai ribelli yemeniti Houthi hanno trasformato lo stretto di Bab al Mandeb in una tratta a grande rischio. L'atto parlamentare è sostenuto dalle firme dei colleghi dem Malpezzi, Delrio, Camusso, Furlan, Giacobbe, Verini, Rando, Basso, Verducci, Rossomando, Irto, La Marca, Manca, Losacco, Giorgis, Valente, Martella, Crisanti, Zambito, Nicita (segue) (Com)