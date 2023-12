Editoria: Ronzulli (FI), con Graldi scompare grande giornalista e autorevole analista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Paolo Graldi "ci lascia un grande giornalista, un cronista, un uomo d’altri tempi, autorevole testimone delle vicende politiche della prima e della seconda Repubblica, fine osservatore ed analista, sempre in grado di interpretare ogni mutamento e fibrillazione sia della vecchia che della nuova politica". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al Messaggero, che per una vita è stata la sua casa”, conclude. (Com)