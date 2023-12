Albania: Tribunale dispone arresti domiciliari per ex premier Berisha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale contro la corruzione e il crimine organizzato dell’Albania ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Repubblica ed ex premier albanese Sali Berisha. Secondo quanto riferiscono i media di Tirana, la corte ha così dato seguito alla richiesta della Procura speciale. Berisha, attualmente leader del Partito democratico e principale figura d’opposizione nel Paese, è accusato di corruzione. I fatti risalirebbero al 2009, quando Berisha era primo ministro. Secondo la Procura, l’allora premier avrebbe favorito in una procedura d’appalto per un centro sportivo a Tirana il genero, Jamarber Malltezi. Lo scorso ottobre Berisha, che si è sempre dichiarato innocente, era stato sottoposto all’obbligo di presentarsi due volte al mese alla polizia, mentre per Malltezi era stato disposto l’arresto. Berisha è stato primo ministro dell'Albania dal 2005 al 2013 e in precedenza presidente della Repubblica dal 1992 al 1997.(Alt)