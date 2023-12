Ue: il messaggio delle istituzioni ai cittadini, l’euro un successo ma ora nuove sfide da affrontare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle principali istituzioni europee hanno inviato un messaggio congiunto ai cittadini di tutti gli Stati membri in occasione della fine del 2023. La lettera elenca risultati e sfide degli ultimi anni, a cominciare dall’adozione della moneta unica. "Nel corso degli anni si sono presentate delle sfide enormi, compresi dubbi sul futuro dell'euro, ma ogni volta abbiamo individuato le risposte giuste”, hanno scritto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe e la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. I vertici hanno menzionato, tra le risposte trovate per affrontare le crisi passate, il sistema armonizzato di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie e il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). “Oggi il sostegno alla moneta unica da parte dei cittadini dell'area dell'euro è quasi a livelli record”, hanno poi puntualizzato i vertici Ue, aggiungendo che però “il lavoro non è finito”. Secondo i firmatari della lettera, infatti, “ci troviamo di fronte a nuove sfide che i Paesi Ue non possono affrontare da soli”. (segue) (Beb)