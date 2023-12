Ue: il messaggio delle istituzioni ai cittadini, l’euro un successo ma ora nuove sfide da affrontare insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le sfide compaiono le “tensioni geopolitiche”, tra cui quelle provocate dalla guerra in Ucraina che richiede “decisioni collettive coraggiose”. Altra importante sfida è la crisi climatica, con i relativi i problemi di competitività “a causa delle politiche energetiche e industriali di altre parti del mondo". Questioni come la difesa, la transizione verde e quella digitale per i vertici europei sono diventate “urgenti e di interesse comune”. Lo stesso di può dire “per il modo in cui affrontiamo il finanziamento dei grandi investimenti per decarbonizzare le nostre economie” e aggiornare le tecnologie esistenti, rendendo al contempo più sicure le catene di approvvigionamento. Per la transizione verde, hanno precisato i vertici europei, saranno necessari investimenti pari a 620 miliardi all’anno da qui al 2023. Lo sviluppo del digitale, infine, dovrà riguardare la stessa moneta unica, “gettando le basi per un potenziale euro digitale” che possa integrare l’uso del denaro contante. (Beb)