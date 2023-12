Roma: controlli di Capodanno, carabinieri arrestano 6 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno intensificato i controlli in vista del Capodanno a tutela dei tanti turisti e dei romani stessi. Le attività dei militari, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 6 persone – cinque di loro sono cittadini stranieri e uno è italiano - altri tre sono stati denunciati, sempre italiani, e sono tutti gravemente indiziati del reato di furto e tentato furto. I carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia hanno fermato in via del Viminale, un uomo di 26 anni, di nazionalità francese, senza fissa dimora e con precedenti, che aveva poco prima sottratto la borsa ad una turista straniera mentre era seduta ai tavolini esterni di un bar della zona. All’interno della metropolitana, sulla banchina della fermata Colosseo, i carabinieri della stazione piazza Farnese hanno fermato una cittadina bosniaca di 22 anni, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad un turista italiano. (segue) (Rer)