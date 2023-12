Roma: controlli di Capodanno, carabinieri arrestano 6 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, all’interno di un noto fast food di piazza di Spagna, i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato un cittadino cileno di 39 anni, sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza una borsa griffata del valore di oltre 1000 euro, con all’interno il portafogli e documenti vari di una turista italiana. Non è andata meglio ad una coppia di cubani, di 52 e 53 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, bloccati all’interno della metropolitana, fermata Termini, mentre cercavano di impossessarsi con destrezza del telefono cellulare di una turista straniera. Infine, la scorsa notte, all’interno di un noto locale di via di Portonaccio, i militari della stazione Roma Casal Bertone hanno arrestato un italiano di 31 anni e ne hanno denunciati altri 3, che nell’arco della serata, in momenti diversi, avevano derubato 3 avventori, derubandoli della collanina che portavano al collo. (Rer)