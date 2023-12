Pakistan: respinta candidatura ex premier Khan in due collegi elettorali, inclusa la sua città natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale del Pakistan ha respinto la candidatura dell'ex primo ministro Imran Khan per le elezioni generali del 2024 in due collegi elettorali dell'Assemblea nazionale, a Lahore e nella sua città natale, Mianwali. Lo riferisce “The Straits Times”, che cita dei funzionari e fonti del partito di Khan, il Partito popolare del Pakistan (Ppp). L’ex premier è stato coinvolto in una lunga trafila giudiziaria da quando è stato estromesso dalla carica di primo ministro, nell'aprile del 2022. Incarcerato ad agosto con una condanna a tre anni per aver venduto illegalmente fondi statali durante il suo mandato, dal 2018 al 2022, non è più stato visto in pubblico da allora. A causa della condanna per corruzione Khan è stato squalificato dalla partecipazione alle elezioni nazionali previste per il prossimo 8 febbraio ma ha comunque presentato i documenti per la candidatura alle elezioni. A Lahore, la commissione elettorale del Pakistan ha giustificato l’esclusione della candidatura di Khan per la sua mancata registrazione alle liste elettorali, oltre che perché "condannato dal tribunale e squalificato” (dalle elezioni). Khan, che è ampiamente considerato il leader più popolare del Paese, afferma di essere preso di mira dai militari con l'obiettivo di tenerlo lontano dalle urne. Venerdì scorso la Corte suprema del Pakistan ha concesso a Khan la libertà su cauzione in un caso relativo a una fuga di segreti di Stato, il giorno dopo che un'alta corte si era rifiutata di sospendere la sua squalifica dalla partecipazione alle elezioni. (Inn)