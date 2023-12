Lazio: Valeriani (Pd), convocazione commissione su fondi alla Croce Rossa senza bando pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si possono assegnare "8 milioni di euro di fondi regionali a un soggetto privato senza un bando e una gara pubblica". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere Pd alla Regione Lazio, in merito al contributo affidato alla Croce Rossa dalla Giunta Rocca. "Si tratta inoltre di un progetto che in assenza di personale sanitario ha l'aria di essere solo una pacca sulle spalle piuttosto che una reale soluzione. Tanto più - prosegue il consigliere Pd - che un servizio di accoglienza e accompagnamento era stato già stato proposto nella precedente legislatura, senza riscontrare un grande successo, ma almeno venne assegnato a una società interamente regionale come Laziocrea senza nessun aggravio di costi per la Regione. Chiederò la convocazione di una commissione Sanità straordinaria con il presidente Rocca per conoscere i dettagli di questa ennesima carineria nei confronti del privato. Nel frattempo - conclude Valeriani - la cura ampiamente reclamizzata dal governatore e dal centrodestra non si vede: la sanità pubblica senza personale e investimenti non funziona".(Roma)