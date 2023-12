Roma: droga e botti per capodanno, denunciato 28enne ad Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di un piano straordinario di controllo, i carabinieri della stazione di Ostia hanno denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente un cittadino sudamericano di 28 anni. L’uomo, fermato per un controllo in via Vincon, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 2,5 chili di materiale esplodente (tubi di lancio e candelotti privi di marchio CE). L’uomo aveva con se anche 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi per cui verrà denunciato in stato di libertà anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Rer)