Sud: Fitto, operativa Struttura missione Zes unica (2)

- A tale riguardo, proprio al fine di consentire la definizione da parte dei Commissari straordinari delle attuali otto Zes dei procedimenti in corso e che si trovano in una fase istruttoria molto avanzata, nonché per assicurare un ordinato e graduale passaggio di consegne, anche mediante forme di confronto e di interlocuzione diretta tra i Commissari straordinari e il coordinatore della Struttura di missione Zes, è stato firmato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che fissa il trasferimento delle funzioni dai commissari alla Struttura di missione Zes al primo marzo 2024. Al fine di avviare il passaggio di consegne, il Ministro finito ha convocato per martedì 9 gennaio 2024 una riunione con i commissari straordinari per un primo confronto con la Struttura di missione Zes. “Con la piena operatività della Struttura di missione Zes - ha dichiarato il ministro Fitto- il governo fornisce un nuovo e fondamentale impulso al rilancio del Mezzogiorno attraverso la semplificazione normativa e procedurale e l’attrazione degli investimenti privati in tutto il territorio del Sud, dimostrando una visione di lungo periodo dello sviluppo che troverà piena espressione nel Piano Strategico della Zes unica”. (Rin)