Lavoro: Volpi (Fd'I), direttiva Zangrillo risponde ad esigenze più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della legislatura "questa maggioranza è stata accusata di dimenticare le fasce più deboli e fragili della popolazione. In questi mesi abbiamo ampiamente dimostrato che non è così mettendo in atto iniziative mirate per le donne lavoratrici, per i giovani inattivi, per chi è impossibilitato a svolgere attività lavorativa e oggi, con la direttiva sul lavoro agile firmata dal ministro Zangrillo, diamo risposte anche ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Volpi, componente della commissione Lavoro di Montecitorio. L'intervento del governo, ha chiarito, "ha lo scopo di scongiurare la disparità di trattamento tra pubblico e privato sensibilizzando la dirigenza delle amministrazioni pubbliche a salvaguardare i lavoratori più esposti a rischi per la propria salute utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compreso lo smartworking. Questa iniziativa, come molte di quelle intraprese dal Governo Meloni, punta certamente a dare risposte concrete ai cittadini ma anche a responsabilizzare i diversi livelli delle istituzioni affinché le novità introdotte diventino strutturali e non interventi spot calati dall'alto", conclude.(Com)