Città metropolitana Roma: vicesindaco, foto murales di Willy vince premio fotografico a Colleferro

- Assegnata la prima edizione del premio fotografico "Un Angolo della mia Città" a Colleferro. Un evento nato in occasione dell'anno dedicato ai giovani, organizzato dall'Assessorato alle Politiche giovanili e sponsorizzato da Enel, che ha coinvolto i giovani cittadini in un'iniziativa volta a ritrovare le bellezze di questa città fotografando gli angoli che più sentivano di appartenere a loro. Vince la foto di due ragazzi immortalati dinanzi al murales dedicato a Willy Monteiro Duarte, realizzato sulle Case Ater dalla A.S. Roma Calcio di cui era tifosa la giovane vittima del tragico omicidio. Il premiato Primo classificato è Alessio Gatta. "Si può dire, afferma il sindaco e Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, che Willy ha davvero lasciato un segno indelebile fatto di fratellanza, arte, integrazione, pace, cultura soprattutto nella fasci più giovane della popolazione. I giovani, in Italia, sono spesso descritti con durezza ma sono molto meglio di come si vorrebbe far credere". (Com)