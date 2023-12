Cina: da gennaio procedura semplificata per chi richiede il visto turistico dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall’1 gennaio la Cina semplificherà la procedura per le richieste di visto turistico dagli Stati Uniti. Lo riferisce in una nota l’ambasciata cinese a Washington, spiegando che sarà ridotto il numero di documenti richiesti. Nel dettaglio, i cittadini Usa che vogliano visitare la Cina non dovranno più presentare la prova dei biglietti aerei, prenotazioni alberghiere o una lettera di invito. L’iniziativa rientra nella volontà di Pechino di rilanciare il turismo nel Paese dopo la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 che ha segnato il settore. Dallo scorso 1 dicembre il governo cinese ha semplificato la richiesta di visto turistico per i titolari di passaporto provenienti da Francia, Germania, Italia, dai Paesi Bassi, da Spagna e Malesia. Dallo scorso novembre, inoltre, la Cina ha ampliato la sua politica di transito senza visto a 54 Paesi. Da quando Pechino ha revocato le restrizioni anti-Covid un anno fa, i voli internazionali verso il Paese sono aumentati ma sono ancora solo al 60 per cento rispetto a quelli pre-pandemia. (Cip)