Milano: Sardone (Lega), giunta ambientalista? piantumazioni di San Babila già in pessime condizioni

- "Nell'enorme colata di cemento che è diventata piazza San Babila dopo la 'riqualificazione' i nuovi alberelli sono già rinsecchiti così come le aiuole sono già 'bruciate'. Giunta ambientalista? Sì, solo nelle favole... Sono passati solo sei mesi da quando il sindaco Sala in pompa magna ha inaugurato la piazza, scatenando persino le critiche dei Verdi a causa dell'impronta per nulla green, e le piantumazioni sono già in queste pessime condizioni". Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, che chiosa: "Niente di nuovo, è purtroppo un film già visto nella Milano del Pd: in piazza Castello e in via Vittor Pisani era andata allo stesso modo. Qualcuno, sia a livello politico che tecnico, si prenderà la responsabilità dell'ennesimo fallimento?". (Com)