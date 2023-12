Municipio Roma VIII: Presidente, ottima notizia inizio lavori ponte Giulio Rocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia per chiudere il 2023 con l'affidamento dei lavori per il nuovo ponte di via Giulio Rocco. Abbiamo dovuto combattere per cinque anni per superare le criticità burocratiche e i rimpalli istituzionali sulle risorse. Ringrazio l'assessore Ornella Segnalini per il contributo determinante dentro questa vicenda. Finalmente Astral, che ringrazio, ha affidato i lavori per la realizzazione del nuovo ponte. Nei primi mesi dell'anno inizierà la cantierizzazione e i lavori dureranno circa sette mesi".Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Com)