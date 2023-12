Sardegna: assessore Doria, semplificato percorso accesso prodotti per celiaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore della Sanità, Carlo Doria, ha approvato gli indirizzi operativi per la semplificazione e dematerializzazione del percorso di accesso alle prescrizioni e di erogazione, a carico del sistema sanitario, dei prodotti senza glutine a favore dei celiaci in Sardegna. "Un provvedimento atteso da tempo – dichiara l'assessore Doria – che raccoglie le diverse istanze delle tante persone che, nella nostra regione, soffrono a causa di questa patologia cronica e invalidante. In Sardegna sono oltre settemila i celiaci, cinquemila le donne, oltre la metà in un'età compresa fra i 18 e i 59 anni. Ma si registrano casi diagnosticati anche tra i più giovani: sono circa un migliaio nell'Isola i celiaci tra i 6 mesi e i 13 anni. In Sardegna, in coerenza con quanto disposto a livello nazionale, l'assistenza integrativa sui prodotti di alimentazione senza glutine è a carico della Regione, con una spesa annuale complessiva di 7,3 milioni di euro". "A oggi – precisa l'assessore Doria – il percorso dei cittadini per accedere a questo tipo d'assistenza si traduce nella diagnosi da parte dei centri specialistici di riferimento e l'emissione da parte delle Asl di buoni cartacei per il ritiro degli alimenti presso le farmacie o negli esercizi convenzionati, il tutto subordinato al rinnovo annuale del piano terapeutico. Un sistema che evidenzia diverse criticità e che abbiamo deciso di mettere al passo coi tempi, in primo luogo con la dematerializzazione del buono per gli alimenti, che non sarà quindi più cartaceo, ma sarà spendibile attraverso la tessera sanitaria". (segue) (Com)