Sardegna: assessore Doria, semplificato percorso accesso prodotti per celiaci (2)

- Inoltre, a regime, "vogliamo consentire il libero accesso ai diversi canali di distribuzione degli alimenti senza glutine, attualmente limitato alle sole farmacie e negozi specializzati e precluso ad altri esercizi commerciali". "L'ulteriore indicazione che abbiamo voluto dare con questa delibera – precisa l'assessore Doria – riguarda la semplificazione dei percorsi, con la proroga dei piani terapeutici: parliamo di una malattia cronica e, una volta diagnosticata, le visite periodiche restano indicate in ragione di un'eventuale mutamento delle condizioni cliniche del paziente, ma programmare una visita specialistica solo per il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione dei buoni rappresenta un aggravio non necessario, sia per l'attività delle Asl, sia per gli stessi pazienti. Una semplificazione, quella prevista, che va incontro alle esigenze espresse dagli operatori sanitari e dai pazienti già durante il periodo dell'emergenza Covid". "Questo nuovo percorso a favore delle persone celiache è già avviato. Da alcuni mesi, in via sperimentale, nelle Asl di Sassari e Cagliari, è attiva una procedura di informatizzazione dell'anagrafica degli assistiti e di elaborazione e trasmissione per via informatica dei buoni agli aventi diritto. Il provvedimento approvato dalla Giunta rappresenta quindi il passo decisivo in questa direzione e abbiamo dato ad Ares disposizione di predisporre quanto necessario ad estendere queste soluzioni tecnologiche anche alle altre Asl e di procedere quindi alla dematerializzazione dei buoni alimentari", conclude l'assessore Doria. (Com)