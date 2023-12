Milano: minaccia i nonni e chiede 400 euro, arrestato un 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione di Milano Porta Sempione hanno arrestato, un 28enne, italiano, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il 28enne aveva tentato di accedere nella casa dei nonni materni di 86 e 89 anni minacciandoli di suicidarsi qualora non gli fosse stata data una somma di 400 euro. In seguito ad una segnalazione al 112, sono intervenuti i militari nell'abitazione, in zona via Cenisio. I Carabinieri dopo aver tranquillizzato la coppia di anziani, hanno appreso e accertato che l’arrestato si è reso autore in passato di analoghe condotte.(Com)