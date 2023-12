Malesia: gruppo saudita McDonald's Malaysia cita in giudizio movimento filo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo McDonald's Malaysia ha citato in giudizio il Movimento malese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (Bds), che promuove il boicottaggio di Israele, chiedendo oltre 1,3 milioni di dollari per i danni arrecati alla sua attività. Lo riferisce “The Straits Times”. Il gruppo, di proprietà della compagnia saudita Lionhorn Company Pte, ha denunciato il movimento malese per le presunte "dichiarazioni false e diffamatorie" contenute in una serie di post pubblicati sui social media nei quali avrebbe collegato il fast food alla "guerra genocida di Israele contro i palestinesi a Gaza". Nella sua denuncia McDonald's Malaysia ha dichiarato che Bds ha incitato a boicottare il fast food, provocando una perdita del profitto del gruppo e il taglio di posti di lavoro a causa di chiusure e di una riduzione delle attività operative. McDonald's Malaysia sostiene di aver intentato una causa contro Bds Malaysia per proteggere i suoi "diritti e interessi”. In risposta, il movimento ha negato “categoricamente" di aver diffamato l'azienda e ha lasciato la questione in mano al tribunale. Secondo le sue motivazioni, Bds mira a mettere fine al sostegno internazionale all'"oppressione dei palestinesi" da parte di Israele e a fare pressione su Israele affinché rispetti il diritto internazionale. (Fim)