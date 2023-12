Sud: Zullo (Fd'I), ok a struttura di missione Zes altro successo governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro deciso passo in avanti del governo Meloni in favore del Mezzogiorno. Con decreto del presidente del Consiglio, oggi sono state perfezionate le nomine dei dirigenti apicali della Struttura di missione Zes". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro di palazzo Madama, che parla di "un provvedimento che supporta il Ministro Fitto nel coordinamento strategico e nell'indirizzo delle attività connesse all'istituzione della Zona Economica Speciale. Il nostro esecutivo fornisce un nuovo e fondamentale impulso al rilancio del Sud Italia attraverso la semplificazione e l'attrazione degli investimenti privati. Il governo conferma visione e responsabilità quando si parla di sviluppo del Meridione".(Com)