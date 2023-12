Capodanno: in piazza a Latina con concerto e spettacolo luminoso, sindaco vieta fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capodanno in piazza del Popolo, con il concerto di TuttiFrutti, sarà arricchito da uno spettacolo silenzioso di luci. Un gioco luminoso che renderà scintillante la festa in piazza, tra gli appuntamenti clou di queste festività. Il sindaco di Latina Matilde Celentano, con queste parole anticipa l'ordinanza, già firmata, di divieto su tutto il territorio comunale di utilizzo e accensione di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore. I trasgressori saranno puniti con una multa da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro e soggetti a denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso l'episodio assuma rilievo penale. (segue) (Com)