Capodanno: in piazza a Latina con concerto e spettacolo luminoso, sindaco vieta fuochi (2)

- "Lo spettacolo meraviglioso che è andato in scena il 26 dicembre scorso con l'utilizzo di cento droni luminosi – ha spiegato in una nota il sindaco Celentano – era stato pensato, inizialmente, per la festa di fine anno in piazza del Popolo. Purtroppo, la presenza di una gru a ridosso della piazza non ha consentito un sorvolo sicuro dei droni, motivo per cui lo spettacolo è stato 'trasferito' e anticipato allo stadio. L'ordinanza di divieto di fuochi e botti è un atto di civiltà, rispettoso delle persone, degli animali e dell'ambiente. In piazza del Popolo avremo uno spettacolo silenzioso ma al contempo luminoso che andrà a soddisfare, ne sono certa, le aspettative dei cittadini desiderosi di tornare il piazza per un Capodanno di tutto rispetto", ha concluso il sindaco Celentano. (Com)