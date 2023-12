Sardegna: programmati sei nuovi interventi riqualificazione beni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urgente risulta, sempre secondo le linee tracciate dall'assessorato degli Enti locali, attivare il supporto alle Amministrazioni Comunali per la redazione in delega dei Piani Regolatori Portuali nei porti di competenza regionale, così come per la redazione dei Piani di utilizzo dei Litorali (Pul). "Il tema della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale, anche in riferimento ai beni di interesse culturale, costituisce un obiettivo prioritario del programma di governo di questa maggioranza" spiega ancora l'Assessore Salaris, evidenziando come le attività necessarie al recupero, al mantenimento e alla riqualificazione dei beni immobili del patrimonio regionale siano state affidati ella Società opere e infrastrutture della Sardegna, Ois, costituita con la finalità prioritaria di velocizzazione della realizzazione delle opere pubbliche di rilevanza strategica o aventi carattere di urgenza, per il territorio regionale. (Com)