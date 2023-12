Mar Rosso: Pd, governo si attivi per sicurezza, interrogazione a ministri competenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rojc e Alfieri evidenziano che "dal punto di vista economico sono già apparse le conseguenze sui noli marittimi del trasporto container catene di approvvigionamento globali, preoccupa molto la situazione del mercato energetico, in particolare per quanto riguarda il gas liquefatto ma anche per le ripercussioni sul prezzo del petrolio". "Occorre sapere – precisano i senatori del Partito democratico - se il ministro dei Trasporti Matteo Salvini abbia preso contatto con i presidenti delle Autorità di Sistema portuale che sarebbero maggior colpite dall'interruzione dei traffici da Suez, segnatamente Genova e Trieste, e fatto una valutazione approfondita dall'impatto dei mancati attracchi, come pure denunciato dagli stessi presidenti". Alfieri e Rojc chiedono anche di conoscere "quale sia la missione assegnata alla fregata 'Virginio Fasan', se e quale sia il tipo di coordinamento previsto con le altre unità in pattugliamento di altri Paesi e quali le regole d'ingaggio". (Com)