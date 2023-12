Milano-Cortina: Zanella (Avs), per Cio non essenziale costruzione nuova pista bob (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "‘In linea con le raccomandazioni dell’Agenda Olimpica 2020, il Cio è stato inequivocabile nel dire che nessuna sede permanente dovrebbe essere costruita senza un piano per il futuro chiaro e fattibile’: così si esprime la presidente Koster, che ringraziamo per l’attenzione. La posizione riguarda sia lo Sliding Centre di Cortina, sia l’ipotesi Cesana, come è noto la prima sostenuta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’altra dal ministero degli Esteri Antonio Tajani. Il Cio - sottolinea la parlamentare - ci ricorda inoltre quanto affermato durante la sua sessione a Mumbai, e cioè che solo piste esistenti e già operative devono essere prese in considerazione a causa della tempistica molto stretta del Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ora attendiamo la fine di gennaio 2024 per una decisione definitiva che dovrà essere coerente con le indicazioni del Cio, sostenibile economicamente e ambientalmente e rispettosa dei territori, non rispondere a interessi forti di breve periodo, incuranti degli effetti disastrosi e permanenti. Soprattutto dopo che proprio ieri è stato reso noto l’avvio di una nuova gara - la prima è andata deserta, così come la successiva procedura ristretta - per la costruzione della pista a Cortina, scelta irresponsabile che scongiuriamo abbia seguito”. (Com)