Milano: 56enne denunciato per atti persecutori verso una commessa

- I Carabinieri della stazione di Milano Porta Monforte ieri hanno deferito in stato di libertà per atti persecutori un italiano 56enne. L'uomo è stato rintracciato ed identificato per condotte commesse nei confronti di una donna italiana 58enne, residente a Milano e negoziante. L'uomo le lasciava biglietti manoscritti dal contenuto erotico, sulla porta d’ingresso del negozio. La vittima, dipendente di un esercizio commerciale, da circa due mesi, ogni mattina e in orario di pausa pranzo trovava bigliettini scritti a mano attaccati con dello scotch sulla porta del negozio, riportanti apprezzamenti volgari nei suoi confronti e facendo riferimento anche ai capi d’abbigliamento che indossa. La 58enne perseguitata e molestata sporge querela presso il Comando stazione Carabinieri a fine giugno. I militari, a seguito di indagini, dedita alle acquisizioni di filmati di alcune telecamere della zona, grazie anche ad un'intuizione della vittima, risalendo così al molestatore 56enne, per poi denunciarlo in stato di libertà per atti persecutori. (Com)