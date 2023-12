Roma: assessore Lavori pubblici, dopo otto anni di attesa al via lavori Ponte Giulio Rocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno nei primi mesi del 2024 i lavori di risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del ponte di via Giulio Rocco nel quartiere Garbatella, sovrappassante le due linee ferroviarie Roma-Lido e Metro B. Il Dipartimento Csimu di Roma Capitale ha, infatti, concluso le attività progettuali che permettono la realizzazione dell'opera. L'appalto, secondo quanto riferisce il Campidoglio in una nota, è cofinanziato al 50 per cento da Roma Capitale e Regione Lazio per un importo totale di 4,8 milioni di euro e, grazie a un accordo con la Regione, le lavorazioni saranno eseguite da Astral Spa. I lavori prevedono la completa ristrutturazione dell'infrastruttura con demolizione delle due attuali campate in cemento armato e della pila centrale presente tra i due fasci di binari delle Ferrovie Roma-Lido e Metro C e successiva realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio costituito da una unica campata. Per una migliore fruibilità stradale e pedonale verranno inoltre allargate le attuali sedi passando da 6,40 metri a 8 per la piattaforma stradale, e da 1 metro a 2 per ciascuno dei marciapiedi presenti sul ponte. Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione dell'opera, si considerano preliminarmente circa 2 mesi per lo spostamento di tutti i sottoservizi presenti sul ponte e successivamente 7 mesi per la demolizione del vecchio impalcato e ricostruzione del nuovo. (segue) (Com)