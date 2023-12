Roma: assessore Lavori pubblici, dopo otto anni di attesa al via lavori Ponte Giulio Rocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo otto anni di attesa, finalmente possono partire i lavori sul Ponte Giulio Rocco – dice nella nota l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Grazie al Dipartimento Csimu e alla Regione Lazio abbiamo superato alcuni aspetti complicati, come ad esempio le interferenze e con la metro e la ferrovia, e trovato le risorse necessarie che renderanno il tratto di strada nuovamente transitabile. Ringrazio gli assessori regionali Rinaldi e Ghera per la proficua collaborazione e Antonio Mallamo presidente di Astral, la società regionale che realizzerà il nuovo ponte Rocco, che già ci ha supportati anche nella riqualificazione di via Tiburtina. Abbiamo inaugurato una stagione di grandi collaborazioni – conclude Segnalini -, oltre ad Astral anche con Anas e Rfi, avere più soggetti che realizzano i lavori è un bene per la città, ci permette di essere più rapidi e dare ai romani strade più sicure per soggetti fragili, pedoni, automobilisti e mobilità dolce". (segue) (Com)