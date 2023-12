Legge Bilancio: Piccolotti (Avs), bene ok a Odg su ritardi stipendi per supplenti precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stato approvato a Montecitorio un ordine del giorno proposto da Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra che impegna il governo a cambiare le modalità di pagamento docenti precari in modo da assicurare che l'accredito nel conto corrente arrivi entro l'ultimo giorno del mese successivo. "Siamo soddisfatti dell'approvazione all'unanimità – afferma la parlamentare della commissione Cultura di Montecitorio – perchè anche il governo ha compreso che quella attuale è una procedura assolutamente inaccettabile che da molti anni lascia senza stipendio per mesi decine di miglia di persone che lavorano onestamente per lo Stato sopportando una precarietà ingiusta che andrebbe eliminata con un piano strutturale di stabilizzazione e una riforma radicale del sistema di reclutamento. Ora, dopo il voto unanime del Parlamento, – conclude Piccolotti – chiediamo che il Mef e il ministero dell'Istruzione lavorino per la progettazione della nuova procedura in tempi certi e celeri". (Rin)