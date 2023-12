Frosinone: ex marito violento e pericoloso ad Ausonia, obbligo di dimora per 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Cervaro e Ausonia hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Cassino, nei confronti di un 30enne residente in Ausonia, ma di fatto domiciliato in Cervaro, con precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio. Le indagini, condotte dai militari, a seguito delle denunce presentate dalla ex moglie dell'indagato, residente in Ausonia, hanno consentito di accertare che l'uomo, benché già colpito, nel mese di aprile, da ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla consorte, con applicazione del braccialetto elettronico “antistalking”, continuava a porre in essere, nei confronti della vittima, reiterate minacce di morte, oltre che condotte vessatorie e persecutorie consistite in messaggi minatori, telefonate dello stesso tenore e pedinamenti nei luoghi frequentati dalla denunciante. (Rer)