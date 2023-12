Trasporti: Trenitalia, firmato accordo per collegare Italia e Germania con il Frecciarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portare il Frecciarossa in Germania per migliorare l’offerta internazionale e offrire un servizio sempre più affidabile, competitivo e sostenibile. Con questo obiettivo Trenitalia, società guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo passeggeri del Gruppo Fs, ha firmato un accordo preliminare con Deutsche Bahn, società ferroviaria tedesca, per far viaggiare il Frecciarossa tra Italia e Germania. I primi viaggi del Frecciarossa tra Italia e Germania sono previsti per la fine del 2026, con la possibilità di ulteriori sviluppi. L’accordo fa parte del progetto pilota Italia-Germania, presentato congiuntamente da Trenitalia e Deutsche Bahn e selezionato dalla Commissione europea nell’ambito del Commission action plan, finalizzato a sviluppare servizi crossborder di lunga percorrenza nell’ambito di una cooperazione a lungo termine. L’introduzione di un ulteriore collegamento diretto tra Italia e Germani con il Frecciarossa permetterà ai passeggeri di viaggiare all’estero in tempi ridotti, con un basso impatto ambientale. Con questo servizio, infatti, gli italiani avranno un’opportunità in più per andare in Europa. E, allo stesso modo, i turisti tedeschi avranno la possibilità di raggiungere facilmente le mete più belle del nostro Paese. (segue) (Com)