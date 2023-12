Trasporti: Trenitalia, firmato accordo per collegare Italia e Germania con il Frecciarossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta arrivati in Italia, infatti, dalla stazione potranno scegliere di usufruire dei diversi servizi intermodali che Trenitalia offre come, ad esempio, i FrecciaLink, che permettono di arrivare a destinazione combinando treno+bus. La posizione della Germania in Europa e la vasta rete ferroviaria tedesca daranno al Frecciarossa la possibilità di avere in futuro più collegamenti internazionali verso diversi paesi europei, potenziando la capillarità dei servizi di Trenitalia all’estero. Trenitalia e DB, al momento, sono al lavoro per i collegamenti tra Milano e Monaco e tra Roma e Monaco. Entrambe le società, inoltre, stanno valutando potenziali sviluppi ed estensioni del servizio con collegamenti, in futuro, da e per altre destinazioni in Germania. Si lavora anche sui tempi di percorrenza dei collegamenti. Con la futura apertura del tunnel di Base del Brennero, si stima che i tempi si ridurranno di circa un’ora. Ad oggi, in Europa, il Polo passeggeri conta circa 13mila collegamenti al giorno in treno e bus. In particolare, Frecciarossa è presente in Spagna con 70 collegamenti al giorno con Iryo tra le principali città della penisola iberica e in Francia con 10 collegamenti al giorno con Trenitalia France, fra Lione e Parigi. (Com)