Medio Oriente: Houthi, “Yemen continuerà a difendere la Palestina nonostante minacce Usa”

- Lo Yemen continuerà a difendere Gaza e i Territori palestinesi, nonostante le “minacce” degli Stati Uniti. Lo ha affermato Ali al Qahhoum, membro di spicco dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran. “Il governo, la nazione e l'esercito yemeniti continuano a sostenere e a difendere la Palestina, a prescindere dalle minacce degli Stati Uniti e dei loro alleati", ha dichiarato il leader all'agenzia di stampa iraniana “Irna”, aggiungendo che Washington e Tel Aviv “non hanno altra scelta che fermare la guerra contro la Striscia di Gaza”. Nelle ultime settimane gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso, aprendo una crisi di sicurezza in una delle aree più importanti per il commercio globale. Per questa ragione, gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione che coinvolge dieci Paesi, tra cui anche l’Italia, al fine di contrastare gli attacchi dei ribelli yemeniti e garantire la sicurezza di navigazione. (Irt)