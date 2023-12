Russia: presidenziali, mezzo milione di firme a sostegno della candidatura di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state raccolte più di 500 mila firme in Russia a sostegno della candidatura di Vladimir Putin alle prossime elezioni presidenziali nel Paese. Lo ha reso noto il servizio stampa dell’ufficio che gestisce la campagna elettorale di Putin. "Sono state raccolte più di 500 mila firme in tutto il Paese a sostegno del candidato presidenziale Vladimir Putin", si legge in un comunicato rilanciato dai media russi. Si tratta del primo lotto di firme arrivato dopo l’apertura ufficiale della campagna elettorale per le presidenziali del prossimo marzo.(Rum)