Libano: inviato Usa presto in visita per mediare un cessate il fuoco al confine con Israele

- L'inviato e mediatore statunitense in Libano, Amos Hochstein, si recherà in visita nel Paese mediorientale per colloqui su un cessate il fuoco al confine con Israele. Lo ha riferito il quotidiano libanese “Al Akhbar”, vicino al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, precisando che l’inviato dovrebbe discutere un piano che prevede la creazione di un confine terrestre riconosciuto tra Israele e Libano in 13 punti lungo la frontiera e il ritiro delle truppe dello Stato ebraico dal villaggio conteso di Rajar. (Lib)