Milano: al Mercatino di Natale in Duomo torna il pranzo di solidarietà

- Martedì 2 gennaio, promosso, ideato e organizzato da Ati- Mercatino di Natale Piazza Duomo Apeca Confcommercio Milano e Promo.Ter, torna il pranzo di solidarietà: l'iniziativa, con il supporto di Caritas Ambrosiana, è realizzata nell'ambito del Mercatino di Natale in Duomo (in svolgimento tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30 fino all'Epifania). Nella sala Orlando di Confcommercio Milano (corso Venezia 47) si troveranno a tavola (dalle ore 12) 183 persone, 30 i minori, che vivono quotidiane situazioni di difficoltà e disagio. Sarà un momento conviviale, di serenità e d'allegria, con un pranzo come nei giorni di festa preceduto da un aperitivo di benvenuto. Con l'impegno di Caffè Scala il menu del pranzo di solidarietà rispetterà la tradizione con attenzione alle specificità etnico-religiose e a vegetariani e vegani (fra i piatti: ravioli con crema di spinaci, arrosto di fesa di tacchino con farcitura di castagne e mele, merluzzo alla Livornese). Non mancheranno i dolci e il finale a buffet con il panettone e il pandoro artigianali. Per i più piccoli dai 3 agli 8 anni, è previsto un menu ad hoc. (Com)