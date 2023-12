Roma: prende a calci il cane della fidanzata, denunciato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso a calci il cane della fidanzata e la gente in strada ha chiamato la polizia. E’ accaduto ieri sera in via Ponzio Cominio al Quadraro a Roma e di fronte a quella violenza contro l’animale, alcuni passanti hanno bloccato il 19enne cittadino egiziano chiamando la polizia che è arrivata insieme alla proprietaria del cane. Tra i due nessun apparente problema, e il cane era spaventato ma non ferito. Il giovane, comunque è stato denunciato per maltrattamenti di animale.(Rer)