Rifiuti: assessora Roma, Giunta approva affidamento realizzazione cinque impianti ad Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato due delibere presentate dall'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, la prima con cui Ama S.p.A viene individuata quale soggetto realizzatore degli impianti ammessi ai finanziamenti del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 – Decreto Aiuti inclusi nell'elenco del Decreto Interministeriale del 7 agosto 2023 e la seconda relativa all'approvazione del progetto definitivo del nuovo centro di raccolta di via Ermanno Wolf Ferrari. Si tratta degli impianti anaerobici di Casal Selce e di Cesano finanziati con 67.940.000 euro ciascuno, gli impianti selezione e valorizzazione di Ponte Malnome e di Rocca Cencia finanziati 24.890.000 milioni ciascuno e il centro di raccolta Wolf Ferrari con 3.130.000 euro. Tali interventi sono inseriti nel piano investimenti 2023-2025 di Roma Capitale, anche in ottemperanza agli indirizzi programmatici contenuti nella delibera dell'Assemblea Capitolina n. 67 del 4/4/2023 propedeutica alla predisposizione del nuovo Contratto di Servizio con Ama con cui, al fine di migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti di Roma, si conferma la necessità di ridurre il ricorso ad impianti terzi attraverso la realizzazione di nuovi impianti. (segue) (Com)