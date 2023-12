Rifiuti: assessora Roma, Giunta approva affidamento realizzazione cinque impianti ad Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa delibera -ha detto nella nota l'assessore Alfonsi- si compie un ulteriore importante passo nell'implementazione della dotazione impiantistica prevista dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma voluto dal Sindaco Gualtieri necessaria a consentire alla capitale la piena autonomia per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani. Gli impianti finanziati dal Decreto Aiuti, la cui realizzazione e gestione viene affidata ad Ama, sono i due biodigestori anaerobici per il trattamento della frazione umida di Casal Selce e Cesano, i due impianti per la separazione e recupero della carta e della plastica di Ponte Malnome e Rocca Cencia e il nuovo centro di raccolta di Wolf Ferrari di cui è stata approvata la progettazione definitiva. Con la delibera, inoltre, si approva lo schema di Convenzione necessaria a regolamentare e disciplinare gli obblighi tra Roma Capitale e AMA nell'iter di progettazione e realizzazione degli impianti. A pochi giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato il Tmb1 di Malagrotta proseguire in modo serrato con il cronoprogramma previsto dal Piano rifiuti è di fondamentale importanza per liberare finalmente la città da una condizione di fragilità del sistema rifiuti e di rischio di emergenze durata troppi anni e non degna di una capitale europea", ha concluso l'Assessora Alfonsi. (segue) (Com)