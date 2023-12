Medio Oriente: portavoce Forze Israele, continueremo a colpire postazioni Hezbollah in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d’Israele (Idf) continueranno a colpire le postazioni del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo ha affermato il portavoce delle Idf in lingua araba, Avichay Adraee, sul suo profilo X (ex Twitter). Il movimento libanese “viola la risoluzione internazionale 1701 e continua a usare i civili come ostaggi per sostenere Hamas”, ha scitto Adraee. "Hezbollah non sarà più quello che era prima del 7 ottobre”, ha concluso il portavoce. (Res)