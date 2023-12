Capodanno: Rai, da Crotone lo spettacolo "L'anno che verrà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Morise, calabrese doc, guiderà i telespettatori nella visita e scoperta delle località più suggestive della Regione, tra le più verdi e più blu d’Italia. Naturalmente il pezzo forte della serata sarà il cast d’eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. La Scena è di Marco Calzavara. La regia è di Stefano Mignucci. In questo ideale “tempo senza tempo” che è il Capodanno, “L’anno che verrà” vuole essere soprattutto una festa capace di unire generazioni diverse attraverso l’emozione della musica e dei ricordi. Anche quest’anno “L’anno che verrà”, sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage, con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della diretta. (Com)