Trasporti: Cotral, a Capodanno attive navette bus Metromare fino alle 2 di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare gli spostamenti tra Ostia e il centro città di Roma, a partire dalle 23:30 del 31 dicembre fino alle 2 del primo gennaio sarà attivo il servizio bus navetta della linea Metromare con partenze ogni 15 minuti dai capolinea di Cristoforo Colombo e Porta San Paolo. I bus fermeranno presso le stazioni di Cristoforo Colombo, Lido Centro, Acilia, Vitinia, Eur Magliana e Porta San Paolo. Le corse dei treni sulla linea termineranno alle 23:30. Lo comunica in una nota Cotral. (Com)