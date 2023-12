Roma: al Prenestino sequestrate 6 tonnellate di fuochi d'artificio nascosti in furgoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di finanza di Roma ha sequestrato 310 mila fuochi di artificio, pari a circa 6 tonnellati di materia esplodente, stipati in tre furgoni. Il sequestro è avvenuto nel quartiere Prenestino di Roma, in prossimità di via Omo, dove all'interno dei tre furgoni sono stati trovati i fuochi artificiali detenuti senza le cautele di pubblica sicurezza. Sul mercato la merce avrebbe fruttato ricavi per diverse migliaia di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla guardia di finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini. (Rer)