Serbia: cittadini di nuovo al voto per ripetere le operazioni in oltre 30 seggi

- I cittadini di oltre 30 seggi elettorali in Serbia sono chiamati oggi a ripetere il voto del 17 dicembre a causa delle irregolarità riscontrate. Secondo quanto riferiscono i media locali, sono chiamati alle urne circa 15 mila elettori, che potranno esprimere il loro voto dalle 7 del mattino fino alle 20 di questa sera. I risultati definitivi delle elezioni parlamentari straordinarie saranno dunque resi noti “con ritardo” rispetto a quanto previsto, fanno sapere dalla Commissione elettorale centrale. Per il momento, dai conteggi parziali effettuati, ottiene la maggioranza la lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns). La lista ha conquistato una netta vittoria con il 46,7 per cento delle preferenze a spoglio completato del 95 per cento dei voti. I risultati sono stati immediatamente seguiti da polemiche e manifestazioni guidate dai partiti d’opposizione, che chiedono la ripetizione dell’intero processo elettorale a causa di presunti brogli. Di irregolarità hanno parlato anche gli osservatori internazionali dell’Ue e dell’Osce-Odihr, mentre l’organizzazione internazionale Transparency ha dato una valutazione positiva del complesso delle operazioni. La Commissione elettorale centrale del Paese ha infine escluso un annullamento dell’intero processo di voto alla luce delle verifiche effettuate, disponendo invece la ripetizione solo in alcuni seggi.(Seb)