Legge Bilancio: Andreuzza (Lega), ok a nostro Odg per contenere diffusione granchio blu

- "Grazie ad un ordine del giorno della Lega approvato alla Camera, c'è l'impegno del governo ad effettuare studi scientifici mirati all'adozione tempestiva di un piano di contenimento del granchio blu nelle aree più colpite, a partire dal Veneto, scongiurando il rischio di ulteriori danni all'economia del settore ittico". Lo dichiara la deputata veneta della Lega Giorgia Andreuzza, prima firmataria dell'Odg approvato alla Camera. "Era necessario - ha aggiunto - un intervento urgente a favore di un comporto già messo in ginocchio da una specie considerata tra le 100 più invasive del Mediteranno. Con questo nostro ordine del giorno, diamo seguito al lavoro che Governo e Parlamento hanno già avviato per contrastare la diffusione del granchio blu, autorizzando uno stanziamento di risorse preziosissime a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu e sostenendo gli imprenditori nell'acquisto di strumenti di protezione degli allevamenti". Il granchio blu "è una minaccia per gli allevamenti di pesci, molluschi e crostacei che rappresentano un prodotto importante per la pesca e l'acquacoltura, in particolare lungo il Delta del Po. Contenere la diffusione di questa specie predatoria e sostenere l'intero settore ittico, per noi è una priorità", conclude.(Rin)