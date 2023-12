Marocco: economia cresce del 2,8 per cento nel terzo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita dell’economia del Marocco ha registrato un aumento nel terzo trimestre di quest’anno ed è arrivato al 2,8 per cento. Lo ha riferito il quotidiano marocchino “Le Matin”, precisando che nello stesso periodo nel 2022 la percentuale si era fermata all’1,7 per cento. Le attività del settore agricolo sono cresciute del 5,7 per cento, rispetto al calo del 13,1 per cento dell'anno precedente. Anche il settore della pesca ha registrato un notevole aumento: una crescita dell'80,7 per cento, contro il calo del 25,6 per cento dello stesso periodo dello scorso anno. (Mar)