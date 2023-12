Lazio: Regione, stanziati 1,8 milioni per tirocini di inclusione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo che i tirocini di inclusione sociale - spiega l’assessore ai Servizi sociale e alla Disabilità della Regione Lazio, Massimiliano Maselli - sono dei percorsi di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo che hanno per finalità l’inclusione sociale e lavorativa, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociosanitari compenti". Destinatari dei tirocini sono i soggetti svantaggiati già presi in carico dai distretti o consorzi, che vorranno svolgere un periodo formativo presso le aziende e le imprese che le Aps e le Odv dovranno individuare sul territorio e che saranno disponibili ad avviare il tirocinio. "I Tis - conclude Maselli - sono un valido percorso di politiche attive del lavoro a favore di persone appartenenti a categorie particolarmente fragili: uno strumento nel quale la Regione Lazio crede fortemente". (Com)