Lavoro: M5s, direttiva Zangrillo su smart working fragili è indecente

- "Reputiamo indecente la direttiva del ministro Zangrillo emanata ieri, dopo la mancata proroga dello smart working per i lavoratori fragili della Pubblica amministrazione tanto nella Manovra quanto nel decreto Milleproroghe". Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle nelle commissioni Lavoro e Affari sociali di Camera e Senato Davide Aiello, Valentina Barzotti, Dario Carotenuto, Carmen Di Lauro, Barbara Guidolin, Orfeo Mazzella, Elisa Pirro, Andrea Quartini, Marianna Ricciardi, Gilda Sportiello e Riccardo Tucci. "Invece di lottare in Consiglio dei ministri per il prolungamento di tale misura - scrivono ancora - ora Zangrillo decide di scaricare la responsabilità sui singoli dirigenti della PA, spianando la strada ad un enorme caos. Se il ministro considera 'ormai superata' la 'contingenza pandemica', come scrive nella direttiva, significa che non conosce i dati e ignora il parere dei virologi, alcuni dei quali segnalano che ci troviamo nella fase più critica delle infezioni respiratorie. Circostanza che, chiaramente, mette a repentaglio la salute dei più fragili. L'Inail ad esempio, che in questo ambito ricopre un ruolo strategico, ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2024 il lavoro agile per i suoi dipendenti affetti da gravi patologie proprio 'in considerazione del perdurare dei casi di infezione da Covid-19'". Per questo, concludono i parlamentari, "invitiamo pertanto il ministro Zangrillo a tornare subito sui suoi passi, iniziando a reperire le risorse che servono a prorogare tale misura nel primo provvedimento utile. La nostra battaglia non finisce qui". (Com)