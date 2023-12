Gaza: governo Canada precisa contenuti programma di immigrazione nel suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada non sostiene “l’immigrazione volontaria” dei cittadini palestinesi nel suo Paese, come erroneamente attribuito dai media israeliani al ministro dell’Immigrazione Mark Miller. Lo ha detto ad “Anadolu” il consigliere per le comunicazioni del governo canadese, Jeffrey MacDonald, facendo riferimento alle dichiarazioni attribuite al ministro durante la sua visita a Tel Aviv qualche giorno fa. MacDonald ha spiegato che Ottawa sta lavorando con i suoi partner nella regione per far evacuare dalla Striscia di Gaza i suoi concittadini, i titolari di residenza canadese ed i familiari che soddisfano le condizioni necessarie. Il Canada, ha aggiunto, lancerà un programma di immigrazione che permetterà ai residenti della Striscia di Gaza che hanno genitori canadesi di richiedere un visto temporaneo, e sarà data priorità alle loro richieste nei processi di valutazione. Il portavoce ha tuttavia smentito le notizie circolate sui media israeliani che attribuivano al ministro Miller le dichiarazioni sopracitate, affermando che "questa informazione è falsa e priva di qualsiasi sostanza". Il quotidiano ebraico "Israel Hayom" ha pubblicato la notizia che il primo ministro Benjamin Netanyahu, durante un recente incontro in parlamento con i rappresentanti del suo partito Likud, ha affermato che "il nostro problema sono i Paesi pronti ad accogliere i rifugiati. Stiamo lavorando per risolvere questo problema”, ha detto. (Res)